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Под Красноармейском «Град» уничтожил мешавший продвижению опорник ВСУ

Удар нанесли с расстояния более 15 километров.
2025-08-02 09:33:49
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» горного мотострелкового соединения, используя разведданные с беспилотника, определил координаты огневых позиций противника, мешавших продвижению российских сил.

Получив данные, артиллеристы заняли огневую позицию и нанесли залповый удар реактивными снарядами на расстояние более 15 км.

Операция проводилась под прикрытием группы противодействия БпЛА, что предотвратило обнаружение и атаку расчета вражескими дронами.

Ранее Минобороны РФ показало, как операторы БПЛА взорвали пункты управления гексакоптерами ВСУ «Баба-яга» в районе Александрограда.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Град #РСЗО Град #красноармейское направление
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