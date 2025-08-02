Артиллеристы 29-й армии группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией противника в районе населенного пункта Искра на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Активное передвижение техники и подвоз оборудования позволили выявить цели. После воздушной доразведки артиллерийские расчеты нанесли точные удары, в результате чего объекты были полностью уничтожены.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение роботизированной платформы ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск «Запад».

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.