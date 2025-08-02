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Артиллеристы сровняли с землей пункты управления БПЛА ВСУ под Искрой

Пункты управления дронами обнаружили, когда ВСУ подвозили оборудование.
2025-08-02 11:33:00
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Артиллеристы 29-й армии группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией противника в районе населенного пункта Искра на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Активное передвижение техники и подвоз оборудования позволили выявить цели. После воздушной доразведки артиллерийские расчеты нанесли точные удары, в результате чего объекты были полностью уничтожены.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение роботизированной платформы ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск «Запад».

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Искра #FPV-дроны
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