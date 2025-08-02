Белоусов: 99 бойцов ВДВ удостоены высокого звания Героя России

В нашей стране высшего воинского звания Героя России удостоены 99 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Число героев «крылатой пехоты» озвучил министр обороны Андрей Белоусов.

В своем поздравлении к бойцам по случаю 95-й годовщины образования этого рода войск глава МО РФ отметил их решительность и профессионализм при выполнении задач специальной военной операции.

Белоусов напомнил, что ВДВ возникли после успешно выполненного задания по десантированию отряда парашютистов Московского военного округа 2 августа 1930 года. Тогда десантники приземлились в тыл условного противника» и устранили его.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.