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Белоусов: 99 бойцов ВДВ удостоены высокого звания Героя России

Ровно 95 лет назад 2 августа в советской армии образовался новый род войск.
2025-08-02 11:58:06
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

В нашей стране высшего воинского звания Героя России удостоены 99 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Число героев «крылатой пехоты» озвучил министр обороны Андрей Белоусов.

В своем поздравлении к бойцам по случаю 95-й годовщины образования этого рода войск глава МО РФ отметил их решительность и профессионализм при выполнении задач специальной военной операции.

Белоусов напомнил, что ВДВ возникли после успешно выполненного задания по десантированию отряда парашютистов Московского военного округа 2 августа 1930 года. Тогда десантники приземлились в тыл условного противника» и устранили его.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #День ВДВ #Андрей Белоусов
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