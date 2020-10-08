Самолеты МО РФ тушат пожар на складе боеприпасов под Рязанью: кадры с борта Ил-76

На горящий склад боеприпасов в Рязанской области продолжают сбрасывать сотни тонн воды. «Звезда» показала видео с борта самолета Ил-76, задействованного в тушении пожара.

Ранее в Минобороны сообщили, что три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России сбросили 126 тонн воды на эпицентр возгорания. После полета самолеты вернулись на аэродром Дягилево в Рязани для заправки и подготовки к повторному вылету. Кроме того, три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО осуществили сброс 180 тонн воды.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.