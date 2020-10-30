Остаться на плаву: как на Балтийском флоте учат выживать в аварийных ситуациях

Военнослужащие Балтийского флота провели учения, имитирующие экстремальные сценарии развития событий на борту корабля с использованием специального тренажера. В их рамках экипажу корвета «Сообразительный» пришлось срочно «спасать» себя и свой корабль сначала от хлынувшей в трюм воды, а затем и от вспыхнувшего «пожара».

Тренажер полностью имитирует отсеки боевого корабля. Сценарий занятия определяет командир. Так, где именно появится течь, матросам не известно до последнего момента. Давление воды соответствует глубине полтора-два метра - это значит пробоина ниже ватерлинии. Действовать надо очень быстро, пока отсек не заполнился и корабль не потерял устойчивость.

«Каждую неделю по несколько раз мы отрабатываем [аварийные сценарии], чтобы все могли делать на автоматизме, чтобы у нас это не думая выполнялось. Иначе не получится, потому что если это делать один-два раза за время службы, то не сможешь в реальной ситуации спасти корабль», - объяснил радиометрист корвета «Сообразительный» Керимулах Самурханов.

В отсеках учебно-тренировочного комплекса экипажи боевых кораблей отрабатывают самые опасные варианты развития событий. Уметь бороться с водой и пожаром должен каждый - в море рассчитывать можно только на собственные силы.

Последние учения на флоте были проведены как раз перед профессиональным праздником. Сегодня, 30 октября, в России отмечают день моряка-надводника.