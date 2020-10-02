Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прибыл в Североморск

Андрей Аркадьев
12:54 02.10.2020
Корабль завершил межбазовый переход.
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прибыл в Североморск
© Фото: Минобороны России

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прибыл в пункт постоянного базирования - город Североморск, сообщает пресс-служба Северного флота.

В начале недели экипаж фрегата в Белом море успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели, а также отработал ряд задач курса боевой подготовки.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году, а в этом июле его приняли в состав флота. Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Фрегаты имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания составляет 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:18 В стране и мире
Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Карабахе
10:16 В стране и мире
Заразившийся COVID-19 Трамп никому не передаст ядерный чемоданчик
09:00 В стране и мире
Четыре человека получили ожоги глаз после компьютерной томографии в Якутии
08:00 Эксклюзив
Видео
Асад рассказал о роли российских баз в Хмеймиме и Тартусе
08:07 В стране и мире
Подросток сбежал из суда в Красноярске после оглашения приговора
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.