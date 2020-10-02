Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прибыл в Североморск

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прибыл в пункт постоянного базирования - город Североморск, сообщает пресс-служба Северного флота.

В начале недели экипаж фрегата в Белом море успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели, а также отработал ряд задач курса боевой подготовки.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году, а в этом июле его приняли в состав флота. Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Фрегаты имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания составляет 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.