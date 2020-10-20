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Новобранцы из Волгоградской и Иркутской областей пополнили ряды Вооруженных сил РФ

Роман Захаров
00:05 20.10.2020
Из Иркутской области в войска убыли 120 призывников, из Волгоградской области - около 80.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Около 80 первых призывников Волгоградской области убыли с областного сборного пункта в войска Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Астраханской и Волгоградской областях.

Перед убытием со сборного пункта, новобранцы трижды прошли проверку на наличие COVID-19, а также были обеспечены антибактериальными гелями для обработки рук, медицинскими перчатками и масками на весь путь следования в воинскую часть.

После прохождения психологического и медицинского обследования призывников  обеспечили комплектами военной формы одежды. Кроме военного билета каждому военнослужащему были выданы персональные электронные карты. Этот документ выдается на всю жизнь, на него внесены подробные сведения о призывнике – всего пятьдесят восемь позиций, содержащих полный пакет личной информации, начиная с его биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

В ходе весеннего призыва из Волгоградской области будет отправлено более двух тысяч новобранцев для прохождения военной службы как на территории ЮВО, так и в других округах Министерства обороны Российской Федерации.

Также более 120 призывников отправились на военную службу в воинские части Вооруженных Сил России со сборного пункта военного комиссариата Иркутской области.

Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, и в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

С напутственным словом к призывникам обратились заместитель губернатора Иркутской области, военный комиссар, председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» и представители совета ветеранов Вооруженных Сил России.

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах ВС РФ будут отправлены около 10 000 человек.

Работа с призывниками проходит в соответствие со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Перед отправкой в войска молодые люди проходят обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекции.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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