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Более 900 тонн воды: кадры постановки водяных завес отрядом МО РФ на ртутном цехе под Иркутском

Анна Берестовая
03:00 13.10.2020
Подразделения Минобороны были привлечены к деятельности в рамках ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Более 900 тонн воды было использовано для постановки водяных завес сводным отрядом Минобороны с начала демонтажа ртутного цеха в Усолье-Сибирском.

Сводный отряд Минобороны, который прибыл в Усолье-Сибирское Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», использовал более 900 тонн воды на постановку высотных водяных завес с начала проведения работ по демонтажу цеха ртутного электролиза.

Для этого военнослужащие использовали универсальную тепловую машину УТМ-80М, возможности которой позволяют обеспечивать непрерывную работу на пути распространения токсичных пылевых облаков, высота которых может достигать 20 метров.

Кроме этого, специалистами при помощи анализатора ртути РА-915М ежедневно проводится химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполняет задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей на случай возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, а также отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБЗ.

Подразделения РХБЗ Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

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