Операторы ударных БПЛА разгромили артиллерию противника в Запорожской области

Расчеты разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили замаскированные огневые позиции артиллерии ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Часть орудий противник укрывал на подготовленных позициях, еще одну гаубицу пытался переместить на новый рубеж для ведения огня. Координаты выявленных целей были переданы операторам ударных дронов.

Расчеты FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» нанесли успешные удары по артиллерийским средствам противника и технике, задействованной для их перемещения.

В результате уничтожены самоходные артиллерийские установки AS-90 и «Богдана», буксируемая гаубица М-114, а также боевая бронированная машина HMMWV «Хамви», на которой противник пытался доставить орудие на огневую позицию.

Накануне ВКС России уничтожили пункты временной дислокации украинских подразделений в Алексеево-Дружковке и районе Красного Лимана, применив фугасные авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По данным МО РФ, украинские подразделения понесли значительные потери в живой силе.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.