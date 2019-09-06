Танковая армия ЗВО завершила подготовку к учению «Щит Cоюза-2019»

В преддверии Дня танкиста, ежегодно отмечаемого второго воскресенья сентября, командующий танковой армией ЗВО генерал-майор Сергей Кисель сообщил о завершении подготовки к российско-белорусскому учению «Щит Союза-2019».

«В ходе подготовки к учению "Щит Союза-2019" военнослужащие армии продемонстрировали высокую боевую выучку в целом ряде мероприятий боевой подготовки. Двусторонние полковые учения стали завершающим этапом. Соединения армии совершили комбинированный марш на полигон Мулино в Нижегородской области, где выполнили задачи по предназначению», - сообщил генерал-майор.

Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения провели совместные боевые стрельбы в дневное и ночное время из вооружения танков Т-80, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров, 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

При выполнении учебно-боевых задач экипажи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» отработали перевод комплексов из походного положения в боевое, перегрузку учебной ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, выполнение условных стрельб. Совместно с ротой специального назначения ракетчики организовали охрану и оборону ракетных комплексов после смены стартовых позиций.

«В ходе активной фазы учений пара многоцелевых вертолетов Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 армейской авиации ЗВО уничтожила подвижные цели, имитирующие мобильную группу условного противника, и осуществила огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям, выполняющим переход в контрнаступление», - сообщили в Минобороны РФ.

Все участники учения от солдат до командиров получили комплекты оборудования, интегрированного в Единую систему управления тактического звена. Аналогичные образцы были установлены на боевую технику с возможностью автоматического наведения на цель.