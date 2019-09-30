Российский Ан-30 проведет наблюдательный полет над Венгрией

Россия планирует провести наблюдательный полет над территорией Венгрии, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет совершат на самолете Ан-30Б в рамках международного договора по открытому небу, сообщили в Министерстве обороны России.

«Наблюдательный полет над территорией Венгрии будет выполняться в период с 30 сентября по 4 октября 2019 года с аэродрома открытого неба Папа. Максимальная дальность полета составит 1180 километров», - говорится в сообщении ведомства.

Полет будет проходить по заранее согласованному с военным министерством Венгрии маршруту. На борту самолета будут и венгерские специалисты: в их задачи будет входить контроль за порядком применения наблюдательной аппаратуры, а также соблюдения положений международного договора по открытому небу.

Такие наблюдательные полеты способствуют большей открытости и прозрачности военной деятельности стран-участников договора.