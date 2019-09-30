В России создается сеть Центров военно-политического воспитания молодежи «Авангард»
Сеть учебно-методических центров создается в соответствии с решением президента России.
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Сеть Центров военно-политического воспитания молодежи «Авангард» создается во всех регионах России. Об этом сообщил начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
«В соответствии с решением президента России во всех субъектах создается сеть учебно-методических центров воспитания молодежи "Авангард"», - сказал он в ходе брифинга.
Как отметил Бурдинский, 10 сентября министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор московской области Алексей Воробьев заложили памятный камень на месте строительства центра «Авангард».
«Создание таких центров фактически дает старт новому этапу развития системы подготовки граждан к военной службе не только в Москве и Подмосковье, но и по всей стране», - отметил генерал-лейтенант.