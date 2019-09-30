В России создается сеть Центров военно-политического воспитания молодежи «Авангард»

«Создание таких центров фактически дает старт новому этапу развития системы подготовки граждан к военной службе не только в Москве и Подмосковье, но и по всей стране», - отметил генерал-лейтенант.

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