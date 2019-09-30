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Армия России начала получать танки Т-90М

Дарья Муромова
00:59 30.09.2019
Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М Минобороны заключило с «Уралвагонзаводом» на форуме «Армия-2019» в июне.
Армия России начала получать танки Т-90М
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Модернизированные танки Т-90М уже начали поступать на российское вооружение, заявил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.

«Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М и Т-90М», - заявил Салюков.

Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М Министерство обороны заключило с «Уралвагонзаводом» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в июне 2019 года.

Как ранее рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, в 2019 году армия получит более 400 единиц новой и модернизированной техники, в том числе танки Т-72БЗМ, Т-90М «Прорыв-3», Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1А.

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