День открытых дверей: на российскую авиабазу Хмеймим допустили западных журналистов

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии допустили западную прессу. Десятки журналистов смогли осмотреть ангары с техникой, казармы и все, что не содержит военную или государственную тайну.

За взлетом основного истребителя российских ВКС Су-35, с земли наблюдали сотрудники ведущих мировых СМИ. Более полусотни западных репортеров, пытались запечатлеть все, что попадает в их объективы.

Сейчас российская авиация в Сирии выполняет лишь учебно-тренировочные полеты. После того, как летчик посадил боевую машину, у журналистов появилась уникальная возможность рассмотреть истребитель поколения 4++ вблизи и пообщаться с пилотом.

«Здесь на авиабазе Хмеймим я ежедневно выполняю плановые учебно-тренировочные полеты. Иногда выполняю вылеты в интересах противовоздушной обороны с целью сопровождения военных самолетов и беспилотников, которые приближаются к нашим базам», - поделился с иностранцами российский военный летчик по имени Иван.

Иностранных журналистов провели по всем объектам российской базы. Показали все: от повседневного быта и организации питания, до спортивных городков и материального обеспечения военнослужащих. По сложившийся на базе традиции, в качестве подарка, всем репортерам подарили головные уборы с символикой российских вооруженных сил.

Не обошли стороной журналисты и гордость российских тыловиков - пекарню, где пекут очень вкусный хлеб. Причем готовят его по русским рецептам, исключительно из муки высшего качества, привезенной из России.

Хлеб на предприятии пекут круглосуточно, по две с половиной тонны в день. На каждой буханке ставится специальная печать - своего рода знак качества.

Кроме авиабазы Хмеймим, западные журналисты посетили пункт материального обеспечения в Тартусе. Здесь перед зарубежными СМИ во всей красе предстал малый ракетный корабль «Великий Устюг». Корреспонденты с интересом наблюдают за работой противодиверсионной группы, которая проверяет подводную часть корабля на предмет взрывных устройств.

«На самом деле я первый раз видела на берегу такое. Такой масштабный корабль. Очень понравился, потому что раньше видела такое только на телевидении. В телевизоре. В этот раз своими глазами. И ощущала, какие они мощные», - рассказала репортер CCTV Джу Цзин.

О том, что российский флот в Тартусе всерьез и надолго, говорят не только пришвартованные у причала корабли, но и новая судоремонтная мастерская. Ремонтный комплекс, включающий в себя семь участков, способный проводить все виды ремонта, был возведен в рекордные сроки - всего за шесть месяцев, причем, и материалы, и строители - исключительно российские.

Российское оборонное ведомство регулярно приглашает представителей СМИ на свои объекты. Теперь слово за ними. В Министерстве обороны РФ рассчитывают, что такая открытость поможет донести до большей аудитории правдивую информацию о миссии России в Сирии.