Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

День открытых дверей: на российскую авиабазу Хмеймим допустили западных журналистов

Валентин Гвоздев
06:55 27.09.2019
Иностранцев провели по российской базе и показали все: от повседневного быта и организации питания, до спортивных городков и материального обеспечения военнослужащих.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии допустили западную прессу. Десятки журналистов смогли осмотреть ангары с техникой, казармы и все, что не содержит военную или государственную тайну.

За взлетом основного истребителя российских ВКС Су-35, с земли наблюдали сотрудники ведущих мировых СМИ. Более полусотни западных репортеров, пытались запечатлеть все, что попадает в их объективы.

Сейчас российская авиация в Сирии выполняет лишь учебно-тренировочные полеты. После того, как летчик посадил боевую машину, у журналистов появилась уникальная возможность рассмотреть истребитель поколения 4++ вблизи и пообщаться с пилотом.

«Здесь на авиабазе Хмеймим я ежедневно выполняю плановые учебно-тренировочные полеты. Иногда выполняю вылеты в интересах противовоздушной обороны с целью сопровождения военных самолетов и беспилотников, которые приближаются к нашим базам», - поделился с иностранцами российский военный летчик по имени Иван.

Иностранных журналистов провели по всем объектам российской базы. Показали все: от повседневного быта и организации питания, до спортивных городков и материального обеспечения военнослужащих. По сложившийся на базе традиции, в качестве подарка, всем репортерам подарили головные уборы с символикой российских вооруженных сил.

Не обошли стороной журналисты и гордость российских тыловиков - пекарню, где пекут очень вкусный хлеб. Причем готовят его по русским рецептам, исключительно из муки высшего качества, привезенной из России.

Хлеб на предприятии пекут круглосуточно, по две с половиной тонны в день. На каждой буханке ставится специальная печать - своего рода знак качества.

Кроме авиабазы Хмеймим, западные журналисты посетили пункт материального обеспечения в Тартусе. Здесь перед зарубежными СМИ во всей красе предстал малый ракетный корабль «Великий Устюг». Корреспонденты с интересом наблюдают за работой противодиверсионной группы, которая проверяет подводную часть корабля на предмет взрывных устройств.

«На самом деле я первый раз видела на берегу такое. Такой масштабный корабль. Очень понравился, потому что раньше видела такое только на телевидении. В телевизоре. В этот раз своими глазами. И ощущала, какие они мощные», - рассказала репортер CCTV Джу Цзин.

О том, что российский флот в Тартусе всерьез и надолго, говорят не только пришвартованные у причала корабли, но и новая судоремонтная мастерская. Ремонтный комплекс, включающий в себя семь участков, способный проводить все виды ремонта, был возведен в рекордные сроки - всего за шесть месяцев, причем, и материалы, и строители - исключительно российские.

Российское оборонное ведомство регулярно приглашает представителей СМИ на свои объекты. Теперь слово за ними. В Министерстве обороны РФ рассчитывают, что такая открытость поможет донести до большей аудитории правдивую информацию о миссии России в Сирии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.09.2019, 13:02
Скончался бывший президент Франции Жак Ширак
Дата26.09.2019, 16:56
«Взвод»: эксклюзивные репортажи об экспериментальной программе боевой доподготовки офицеров
Дата26.09.2019, 16:34
Названо возможное место следующего боя Федора Емельяненко
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата26.09.2019, 13:49
Борисов: гособоронзаказ не будет сорван из-за санкций
Дата26.09.2019, 14:08
Поиски инопланетной жизни и научные открытия: история легендарного космонавта Гречко
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:55 Армия
День открытых дверей: на российскую авиабазу Хмеймим допустили западных журналистов
06:38 В стране и мире
Телефонная тревога: в ЦБ РФ рассказали о росте звонков мошенников клиентам банков
06:25 В стране и мире
Лавров встретился с Киссинджером
04:44 В стране и мире
Видео
Лавров встретился с главой МИД Грузии впервые за 11 лет
04:27 В стране и мире
Трамп потребовал наказать осведомителя, который озвучил содержание его беседы с Зеленским
События дня
События дня
Взвод-2019
Центр-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри
Видео
Искривление пространства и времени показали на видео
Видео
Из князи в грязи: водитель Lamborghini не пропустил скорую в Москве
Видео
Кадетам и юнармейцам вручили знаки «Юный защитник Отечества»
Улетая, гасите свет: боевой вертолет США протаранил ЛЭП в Германии
«Как тебе такое?»: Маск ответил краснодарским предпринимателям на популярный мем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.