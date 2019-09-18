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Военные РФ и Таджикистана отработают уничтожение боевиков на «Центр-2019»

Наталья Вальханская
04:00 18.09.2019
В Минобороны раскрыли подробности учений, запланированных на полигоне Ляур и аэродроме Гиссар в Таджикистане.
Военные РФ и Таджикистана отработают уничтожение боевиков на «Центр-2019»
© Фото: ТРК Звезда

Подразделения 201 военной базы ВС РФ совместно с подразделениями вооруженных сил Таджикистана проведут операцию по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований при попытке перейти государственную границу. Розыгрыш практических действий войск состоится на полигоне Ляур в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

«На этапе практических действий будет отработано несколько тактических эпизодов. На начальном этапе подразделения пограничных войск Республики Таджикистан выдвинуться на помощь ведущей бой с условным противником погранзаставе и захваченным условными террористами в приграничном населенном пункте заложникам», - рассказали в Минобороны России.

По замыслу учений, незаконное вооруженное формирование численностью более 100 человек в пешем порядке и на автомобилях пикап с установленным на них вооружением совершило нападение на пограничную заставу государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. Учитывая превосходящие силы противника в ходе завязавшегося боя, командир погранзаставы принимает решение на отход личного состава.

«В ходе операции для оценки обстановки и проведения воздушной разведки с аэродрома Гиссар поднимутся два самолета-разведчика Л-39. Определив координаты расположения огневых средств и живой силы противника, экипажи российских и таджикских боевых вертолетов Ми-24 нанесут по ним удары неуправляемыми ракетами, а российские расчеты 120 мм минометов "Сани" вытеснят огнем условных террористов, укрывшихся на обратных скатах и седловинах гор», - добавили в Минобороны.

Понеся серьезные потери, «боевики» совершат отход к населенному пункту и возьмут в заложники мирных жителей. Совместными действиями подразделения 201 военной базы ВС РФ, подразделения внутренних войск и национальной гвардии Таджикистана блокируют населенный пункт. Сотрудники погранвойск и МВД Республики проведут специальную операцию по уничтожению условных боевиков, освобождению заложников и эвакуации мирных жителей.

«С целью недопущения дальнейшего продвижения противника вглубь территории, российские мотострелки и спецназ министерства обороны Республики Таджикистан займут оборону на господствующих высотах», - добавили в Минобороны.

Расчеты российских беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» проведут воздушную разведку и вскроют районы, в которых находятся разрозненные группы противника, которые будут уничтожены огнем реактивных систем залпового огня «Град».

В розыгрыше совместных практических действий подразделений 201 военной базы Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений вооруженных сил Республики Таджикистан на полигоне Ляур задействовано свыше тысячи российских и таджикских военнослужащих и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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