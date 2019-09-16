Российские военные проведут инспекцию полигонов в Бельгии

Представители Минобороны России в период с 16 по 19 сентября проведут инспекцию ряда учебных районов и военных полигонов на территории Бельгии в рамках реализации Венского документа 2011 года. Об этом сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Российские специалисты проинспектируют на бельгийской территории район площадью около 10 тыс. кв. км. Они посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе воинских частях, а также информацию о проводимом в указанный период полевом учении "Кельтский восход - 2019"», - рассказал он.

В свою очередь, в этот же период специалисты из Румынии проведут инспекцию в Нижегородской, Владимирской и Ивановской областях, в том числе получат доступ к информации о проводимом в этом районе учении «Щит Союза - 2019».