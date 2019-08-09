Транспортные самолеты и «Терминаторы» начали учение на Урале: видео

15 транспортных самолетов и три транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-В «Терминатор» задействовано в летно-тактическом учении транспортного авиационного полка Центрального военного округа, сообщили в Минобороны.

«Авиационный транспортный полк в начале недели был приведен в высшую степень боевой готовности», - отметили в ведомстве.

© Минобороны России

Эскадрильи транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Л-410, Ту-134 и три вертолета Ми-8 совершили перелет на оперативные аэродромы, дислоцированные в Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Республике Тыва.

© Минобороны России

«В ходе учения летчики отработают транспортировку грузов и личного состава. Кроме того, экипажи трех вертолетов Ми-8 отработали бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника на авиационном полигоне в Курганской области», - добавили в Минобороны.

В летных маневрах задействовано более 200 человек летного и инженерно-технического состава, а также подразделения связи.

Завершатся учения 9 августа.