Десантирование и штурм здания: конкурс «Полярная звезда» проходит в Белоруссии
Спецназовцы взяли штурмом здание и уничтожили условных террористов на конкурсе «Полярная звезда».
Это один из самых динамичных этапов АрМИ - бойцы должны высадиться с вертолета, быстро занять подступы к объекту, обеспечить охрану периметра и зачистить все помещения.
Участники работают в любых погодных условиях. На высоте пятиэтажного дома они высаживаются с вертолета по канату и штурмуют здание.
Команда должна уничтожить всех «боевиков», поразив каждую мишень дважды. При попадании мимо цели добавляют штрафное время.
Стрельба производится из пистолетов Макарова и автоматов Калашникова.
Команда России уничтожает все мишени, но соперники из Белоруссии оказываются на несколько секунд быстрее. В этом испытании россияне стали вторыми, но главная борьба еще впереди.