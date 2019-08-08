Десантирование и штурм здания: конкурс «Полярная звезда» проходит в Белоруссии

Спецназовцы взяли штурмом здание и уничтожили условных террористов на конкурсе «Полярная звезда».

Это один из самых динамичных этапов АрМИ - бойцы должны высадиться с вертолета, быстро занять подступы к объекту, обеспечить охрану периметра и зачистить все помещения.

Участники работают в любых погодных условиях. На высоте пятиэтажного дома они высаживаются с вертолета по канату и штурмуют здание.

Команда должна уничтожить всех «боевиков», поразив каждую мишень дважды. При попадании мимо цели добавляют штрафное время.

Стрельба производится из пистолетов Макарова и автоматов Калашникова.

Команда России уничтожает все мишени, но соперники из Белоруссии оказываются на несколько секунд быстрее. В этом испытании россияне стали вторыми, но главная борьба еще впереди.