Белорусские военные победили в первом полуфинале «Инженерной формулы»

В каждой из семи команд работали по 18 специалистов, управляющих путепрокладчиками, машинами разграждения и другой техникой. Военные инженеры на время рыли котлованы, перемещали бревна, засыпали рвы при помощи спецмашин заграждения. Финал «Инженерной формулы» пройдет 10 августа.

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