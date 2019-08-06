Белорусские военные победили в первом полуфинале «Инженерной формулы»
Российские военнослужащие финишировали вторыми.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Тюмени, на полигоне Андреевский, спринт плавающих транспортеров определил стартовые места участников первого полуфинала конкурса «Инженерная Формула».
Команда военных инженеров из Белоруссии победила в первом полуфинале конкурса Армейских международных игр - 2019 «Инженерная формула». Команда из России пришла к финишу второй, третье место досталось пакистанским военным.
В каждой из семи команд работали по 18 специалистов, управляющих путепрокладчиками, машинами разграждения и другой техникой. Военные инженеры на время рыли котлованы, перемещали бревна, засыпали рвы при помощи спецмашин заграждения. Финал «Инженерной формулы» пройдет 10 августа.