Участники конкурса «Верный друг» преодолели полосу препятствий на АрМИ-2019

В подмосковном Дмитрове стартовал второй этап конкурса «Верный друг». По его условиям участники со служебными собаками должны преодолеть 300-метровую полосу препятствий.

Финальным и неожиданным препятствием для участников стал бассейн. Температура воды в нем - всего 13 градусов. При этом для собак погода очень комфортная. Чем холоднее - тем легче.

Число команд с каждым годом увеличивается. В этот раз на соревнования приехали даже кинологи из Алжира. Там сейчас 40-градусная жара, так что для них наше холодное лето - это уже испытание.

Впервые в состязании принимает участие команда девушек. Они идут вне конкурса, но при этом показывают хорошие результаты.

Впереди - заключительный этап. Это эстафета «Дог-биатлона». Каждый участник должен пройти полтора километра, выполнив стрельбу из мелкокалиберной винтовки.

В каждую команду входят кинолог, тренер, пять участников со служебными собаками и три человека группы обеспечения. Принять участие в конкурсе могут собаки от полутора до восьми лет.