«Искандер» произвел пуск крылатой ракеты в Забайкалье

Боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Восточного военного округа выпустил крылатую ракету и разгромил объекты «противника» на учениях.

Тренировки проводились на полигоне Цугол в Забайкальском крае. В ходе маневров военнослужащие нанесли удар по цели, находящейся на расстоянии в несколько сотен километров, уничтожив позиции «врага».

За время учений военнослужащие совершили марш-бросок и отработали нормативы по скрытому развертыванию ОТРК «Искандер». Затем выполнили задачу по маскировке ракетных комплексов и произведению пуска ракеты.

«Искандер-М» - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Его основное предназначение - уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.