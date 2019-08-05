Четыре десятка экипажей: как проходит «Авиадартс» в небе над Рязанью

Международные армейские игры в самом разгаре. Если в Алабино сейчас вовсю соревнуются экипажи в танковом биатлоне, то небо над Рязанью - во власти конкурса «Авиадартс». Туда уже перебазировали такие мощные самолеты, как Ил-76, Ту-22, Су-35, Су-34 и много другой авиатехники. Особенность соревнований - каждая национальная сборная будет летать на своих машинах.

Всего в «Авиадартсе» примут участие 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. На конкурс съехались более 100 лучших летных экипажей из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Практическая часть пройдет на полигоне Дубровичи, а сегодня на аэродроме Дягилево под Рязанью состоялась торжественная церемония открытия.

В конкурсе будет учитываться буквально все: физическая подготовка, воздушная разведка, техника пилотирования и, конечно, нанесение ударов по целям. На полигоне установили около 60 мишеней. Есть даже такие, которые имитируют аэродром, зенитные комплексы на старте и танковую роту на марше.