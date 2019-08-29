«Синергия» и РВИО открыли обучающий лагерь для юнармейцев на берегу Черного моря

На берегу Черного моря, на базе санатория «Здравница», университет «Синергия» вместе с Российским военно-историческим обществом организовали обучающий лагерь. По словам исполнительного директора всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Дениса Заикина, к подобной инициативе их натолкнуло желание вывести работу на новый уровень, объединить уже существующие решения и совершить большой шаг вперед.

«Все просто: «Юнармия» делает ставку на профориентацию подрастающего поколения. «Синергия» - дает образование по самым современным и востребованным у молодежи специальностям. Поняв, что мы одинаково смотрим на вещи, доверяем друг другу и четко видим результат, было принято решение сконцентрировать и объединить свои усилия и появиться на рынке как единый проект. Такой союз дает ребятам возможность получить полный курс самоопределения — от идеи до ее полной реализации», - пояснил Денис Заикин.

В лагере ребята находят себе занятие по душе: деловые игры, мастер-классы, презентации факультетов, масса образовательных и информативных мероприятий. А еще квесты, дискотеки, челленджи. Кроме того, 30 юнармейцев получат возможность бесплатного обучения в одном из ведущих вузов страны. Преференции участникам Движения предоставит университет «Синергия».