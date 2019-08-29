В Новосибирской области ракетчики отработали марш к позициям «Ярсов»

В Новосибирской области проходят масштабные учения ракетчиков. Главную роль в маневрах исполняют многотонные ракетные комплексы «Ярс».

Обслуживающие их расчеты подняты по тревоге. Бойцы получили инструкции, в соответствии с которыми им необходимо совершить марш на полевые позиции. Чтобы добраться до комплексов, оснащенных баллистическими ракетами, расчетам необходимо преодолеть завалы и водные преграды.

Проехать непосредственно на зараженный участок ракетчикам помогут подразделения инженерных войск и РХБЗ. После этого им предстоит отразить атаку условных диверсантов.