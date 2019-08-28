Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел телефонные переговоры с главой Военного комитета НАТО
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы отношений России и НАТО.
© Фото: Министерство обороны России
Глава Генштаба Вооруженных Сил России, замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов переговорил по телефону с главной Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы отношений России и НАТО.
Герасимов и Пич выразили заинтересованность в обеспечении военной транспарентности и договорились продолжать использовать в будущем военные линии с целью дальнейших контактов.