Арктические стражи: комплексы «Тор-М2ДТ» заступили на боевое дежурство в Заполярье

Арктические комплексы «Тор-М2ДТ» заступили на опытное боевое дежурство в Заполярье. Подразделение развернуто на полигоне Сухопутных и береговых войск Северного флота. Военнослужащие отрабатывают защиту воздушного пространства и объектов противовоздушной обороны.

Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» поступил на вооружение Сухопутных и береговых войск Северного флота в прошлом году. Военные прошли курс обучения по управлению боевыми машинами. В июле этого года состоялись первые стрельбы ЗРК «Тор-М2ДТ» в Арктике на архипелаге Новая Земля.

ЗРК «Тор-М2ДТ» создан на базе гусеничного вездехода «Витязь». Он предназначен для защиты объектов от крылатых ракет, авиабомб, самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплексы обладают повышенной проходимостью, могут преодолевать любые преграды и действовать при аномально низких температурах.