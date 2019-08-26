Танки, вертолеты, «Грады» и десант: кадры масштабных тактических учений на «Селенге-2019»

На полигое Мунх Хэт в Монголии прошли масштабные совместные маневры тактического десанта. Военнослужащие из России и Монголии провели «зачистку» района в рамках учений «Селенга-2019».

Мотострелки ВВО вместе с монгольскими коллегами «зачистили» район, где, согласно легенде, располагались незаконные вооруженные формирования условного противника. В ходе операции военнослужащие уничтожили и «шахид-мобили», принадлежащие «боевикам».

Разведчики успешно выполнили норматив по посадке в Ми-8АМТШ, после чего вертолетчики доставили их в зону высадки. На месте военнослужащие России и Монголии вступили в бой с условным противником и отработали задачу по отходу.

Затем в столкновение вступили танковые и мотострелковые подразделения. Они отработали сложные тактические маневры, в числе которых обнаружение и блокирование незаконного вооруженного формирования в условиях труднопроходимой местности.

После обнаружения основных сил «противника», реактивная батарея «Град» уничтожила групповые цели, имитирующие бронетехнику и живую силу. Воздушные цели поразили расчеты ЗСУ «Шилка». Огневую поддержку с воздуха осуществили вертолеты Ми-24.