Почти 30 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о разведывательной деятельности иностранных самолетов и беспилотников вблизи границ Российской Федерации за прошедшую неделю.

Так, сообщается, что разведку вели 27 летательных аппаратов. Для их перехвата боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались 20 раз.

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В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий летчиков российских ВКС нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.