Почти 30 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
ВКС РФ за неделю 20 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков.
© Фото: Минобороны России
В Минобороны рассказали о разведывательной деятельности иностранных самолетов и беспилотников вблизи границ Российской Федерации за прошедшую неделю.
Так, сообщается, что разведку вели 27 летательных аппаратов. Для их перехвата боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались 20 раз.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий летчиков российских ВКС нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.