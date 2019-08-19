Икона Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в Чебаркуль

В храм Преображения города Чебаркуль доставили икону Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Приезд иконы совпал с праздником Преображения Господня, который православные отмечают сегодня. С самого утра для того, чтобы приложиться к иконе, у храма выстроились в очередь военнослужащие, члены их семей и гражданские прихожане. Праздничную службу вел митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

В Чебаркуле икона пробудет до 22 августа. Это второй город в центральном военном округе, где выставили икону. Начался ее маршрут по округу с Челябинска, где к ней пришли курсанты штурманского училища и летчики авиабазы Шагол. Из Чебаркуля икона отправится в Екатеринбург, после чего будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам ЦВО с августа по октябрь, в числе прочих прикоснуться к святыне смогут солдаты и офицеры, несущие службу на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Икону «Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Свой путь икона начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных сил России, который строится в Москве в парке «Патриот». Она была создана на личные средства президента России Владимира Путина. Икона проедет всю Россию прежде чем попадет на «домашний» иконостас. Она посетит 120 городов, более 150 храмов, более 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние порядка 57 000 километров.