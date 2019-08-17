Новый рекорд «черных беретов»: как проходил конкурс «Морской десант»

Российские морпехи в конкурсе «Морской десант» установили новый рекорд: «черные береты» прошли эстафету на 22 минуты 31 секунду быстрее, чем в 2016 году.

Состязания проходили под Калининградом на полигоне Хмелевка в рамках Армейских международных игр. За эстафетой с командного пункта следили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

По итогам всех этапов конкурса «Морской десант» Россия заняла уверенное первое место. Впервые за все существование Армейских международных игр нашей команде удалось выиграть у основных соперников, китайцев, не только финальную гонку, но и этапы конкурса. Серебро досталось КНР, а бронзу получил Иран.