Ювелирные навыки: лучшие кадры с конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

Сборные команды России и Китая после первого дня соревнований АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» заняли лидирующие позиции. Конкурс проходит в Воронежской области с 14 по 15 августа. В первый день состоялись индивидуальные гонки, гонки на седельных тягачах и гонки капитанов.

По результатам гонки на седельных тягачах первое место занимает сборная Китая, за ней, с минимальным отрывом, идут спортсмены из России и Венесуэлы. Женская сборная показала второе время по итогу прохождения заезда. В общей сложности в состязаниях принимают участие военные водители из России, Венесуэлы, Египта, Китая и Лаоса.

«Борьба шла упорная. Впереди командная эстафета, которая покажет профессионализм каждой из команд и тренерского штаба стран участниц. Победа команды решит кто выиграет комплект золотых медалей», - заявил капитан Российской сборной Александр Клименков.

Конкурс АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» проходит в три этапа: в индивидуальную гонку входит вождение по ограниченным проездам, преодоление препятствий и заграждений, буксирование полуприцепов по ограниченным проездам, преодоление водных преград, после - конкурс капитанов и командная эстафета.

Ранее заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России Юрий Зарицкий рассказал о борьбе за первое место, на которое претендуют пять команд, в том числе и Россия, в конкурсе «Мастера артиллерийского огня». По словам Юрия Зарицкого, страсти накаляются наравне с температурой в Казахстане.