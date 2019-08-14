В Ассоциации АрМИ задумались над созданием Международного комитета Армейских игр

В парке «Патриот» прошло расширенное заседание совета Ассоциации Армейских игр. В него входят четыре страны - Россия, Армения, Казахстан и Киргизия. Но на совет пригласили и военных из других государств, которые участвуют в АрМИ-2019. Они проявляют большой интерес к работе ассоциации и в ближайшее время готовы пополнить ее состав. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, который председательствовал на совете. По словам генерала, в будущем ассоциацию могут также преобразовать в Международный комитет Армейских игр - по аналогии с МОК.

«Судя по выступлениям наших коллег, уверен, что уже на будущем заседании стран будет не четыре, а гораздо больше. Но эта география будет расширяться. В идеале все команды, наверное, которые принимают участие, должны быть членами этой ассоциации. Так будет проще решать многие вопросы. Это и подспорье, это и взаимодействие. Хотя оно и так, конечно, организовано очень хорошо, но тем не менее я считаю, что это только плюс», - подчеркнул Салюков.

Конкурсы АрМИ-2019 проходят на 21 военном полигоне десяти стран. Состязания завершатся 17 августа.