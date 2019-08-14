Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2019 ТЕГИ

В Ассоциации АрМИ задумались над созданием Международного комитета Армейских игр

Олег Салюков
08:52 14.08.2019
Все страны-участницы АрМИ-2019 проявляют большой интерес к работе Ассоциации Армейских игр
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В парке «Патриот» прошло расширенное заседание совета Ассоциации Армейских игр. В него входят четыре страны - Россия, Армения, Казахстан и Киргизия. Но на совет пригласили и военных из других государств, которые участвуют в АрМИ-2019. Они проявляют большой интерес к работе ассоциации и в ближайшее время готовы пополнить ее состав. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, который председательствовал на совете. По словам генерала, в будущем ассоциацию могут также преобразовать в Международный комитет Армейских игр - по аналогии с МОК.

«Судя по выступлениям наших коллег, уверен, что уже на будущем заседании стран будет не четыре, а гораздо больше. Но эта география будет расширяться. В идеале все команды, наверное, которые принимают участие, должны быть членами этой ассоциации. Так будет проще решать многие вопросы. Это и подспорье, это и взаимодействие. Хотя оно и так, конечно, организовано очень хорошо, но тем не менее я считаю, что это только плюс», - подчеркнул Салюков.

Конкурсы АрМИ-2019 проходят на 21 военном полигоне десяти стран. Состязания завершатся 17 августа. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.08.2019, 10:42
Крымский мост побил новый рекорд трафика
Дата14.08.2019, 07:38
Российская команда завоевала серебро в конкурсе «Снайперский рубеж» на АрМИ-2019
Дата13.08.2019, 16:35
Временно без стартов: пятерых российских штангистов предварительно отстранили от состязаний
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата13.08.2019, 15:30
Раскрыта многовековая тайна царицы Клеопатры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2019
08:52 Армия
мнение
В Ассоциации АрМИ задумались над созданием Международного комитета Армейских игр
07:38 Армия
Российская команда завоевала серебро в конкурсе «Снайперский рубеж» на АрМИ-2019
06:00 Армия
Видео
Разведчики маршем преодолели «зараженную» местность на конкурсе «Полярная звезда»: видео
03:29 Армия
Видео
«Мы улучшили результат»: эксперт об успехах военных из РФ в Китае на конкурсе «Мастер-оружейник»
21:21 В стране и мире
Видео
Минус гусеница, плюс дисквалификация: чем запомнился полуфинал «Танкового биатлона»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:09 В стране и мире
Лето будет: синоптики рассказали о возвращении теплой погоды в Москву
08:44 В стране и мире
Видео
Нетрадиционная медицина: в Ростове-на-Дону прибывший на вызов фельдшер пнул пожилую пациентку
08:26 В стране и мире
Видео
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
07:20 В стране и мире
Видео
Названы сроки открытия движения по трассе «Таврида»
07:04 В стране и мире
Видео
В России изменится процедура проверки ОСАГО
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В США запретили возить в самолетах 15-дюймовые MacBook
Не поможет: врачи оценили возможный эффект от 4-дневной рабочей недели
«Монстра снабдили крыльями»: загадочный «петроглиф» вблизи перевала Дятлова обеспокоил исследователя
Редкая мутация: ученые выяснили, какие люди наиболее склонны к раку
Бывшая жена экс-солиста «Отпетых мошенников» рассказала о его долгах
Не отставая от моды: Тарантино «прорекламировал» квартиру в Челябинске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.