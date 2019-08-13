Главный судья АрМИ-2019 рассказал о сложных условиях конкурса «Безопасная среда»

Главный судья АрМИ-2019 Александр Перязев поделился своими впечатлениями от десятого дня Армейских международных игр. В понедельник в полуфинальной эстафете «Танкового биатлона» России удалось установить рекорд скорости. Экипаж механика-водителя старшего сержанта Ивана Орсеева смог разогнать боевую машину до 82 километров в час. А команде Азербайджана впервые за пять лет удалось выйти в финал конкурса «Танковый биатлон».

«За пять лет АрМИ военнослужащие Азербайджана вышли в финал. Это серьезное достижение. Наши парни тоже показали себя хорошо - установили рекорд скорости», - отметил Перязев.

В Китае на полигоне Корла прошла финальная эстафета конкурса «Безопасная среда». В этом испытании сразились команды России, Армении, Китая, Вьетнама и Египта. Соревнования проходили в пустыне Такла-Макан в сложнейших условиях. Китайцам удалось финишировать первыми, второе место заняла Россия. А третьим стал Вьетнам, который участвовал в конкурсе впервые.

«Третье место - дебютанты. Молодцы, хорошо подготовленные. Это соревнование проходит на высоте 2200 метров - горная пустыня, тяжелые условия, высокие температуры. Но все ребята справились с задачей», - рассказал Перязев.

А в Монголии завершился конкурс военных наездников «Конный марафон». Команда из России взяла бронзу.

«Армейские международные игры - это элемент спорта, состязаний. Где-то нужно постараться, где-то не допустить волнения. Например, правильно нужно было выбрать темп коням, на которых они выполняли задачи. Это тоже огромный опыт для команды. Мы выступали в этом конкурсе впервые. У нас есть над чем работать», - подчеркнул Перязев.

Конкурсы АрМИ-2019 проходят на 21 военном полигоне десяти стран. Состязания завершатся 17 августа.