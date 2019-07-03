В Пхеньяне дали прием в честь делегации Минобороны России

Северокорейское военное ведомство устроило прием в честь визита в Пхеньян делегации Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На приеме присутствовали генералы и офицеры КНА, в том числе заместитель министра Народных вооруженных сил генерал-полковник сухопутных войск Ким Хен Рен», - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что в ходе визита у военачальника запланированы обсуждение обстановки в регионе, двусторонних отношений в военной сфере, а также целого ряда актуальных проблем международной и региональной безопасности.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил свой первый визит в Россию.