Россияне назвали отечественный ВМФ самым сильным в мире

По мнению большинства опрошенных ВЦИОМ россиян, отечественный военно-морской флот - самый сильный в мире. Так считают 67% респондентов. Данные опроса приведены на официальном сайте центра.

На втором месте россияне разместили флот США. За него «проголосовали» 40% респондентов, а на третьем - КНР.

89% опрошенных уверены, что в случае угрозы со стороны других государств российский флот защитит морские границы страны. В 2005 году этот показатель равнялся 70%.

85% опрошенных считают, что служба в рядах ВМФ является престижной. А более половины одобрили бы выбор своих детей, если бы они решили связать свою жизнь с флотом.

По данным опроса, у каждого пятого россиянина есть друг или знакомый, который служит на флоте. Чаще всего об этом говорили представители мужской аудитории.

В прошлое воскресенье в России отметили День ВМФ. Торжественные мероприятия прошли в Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Архангельске.