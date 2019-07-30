Командующий ТОФ встретился с делегацией ВМС Филиппин

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц встретился с делегацией ВМС Филиппин в столице Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«В Доме офицеров ТОФ он принял командира похода капитана 1 ранга Ричарда Гонзагу, а также командный состав и офицеров десантного вертолетоносца корабля-дока (ДВКД) "Давао-дель-Сур", который находится с дружественным визитом в столице Приморского края», - говорится в сообщении.

Командующий ТОФ поблагодарил иностранных моряков за участие в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота России, отметив при этом их высокую выучку и образцовое содержание корабля.

В свою очередь капитан 1 ранга Ричард Гонзага выразил благодарность за теплый прием, который филиппинским военным морякам оказала российская сторона.

Напомним, что 28 июля корабль ВМС Филиппин впервые принял участие в военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ РФ.