Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Парад ВМФ 2019 ТЕГИ

Парад кораблей в Севастополе: в столице Черноморского флота начинается праздник ко Дню ВМФ

Дарья Михалина
08:20 28.07.2019
Зрителей ждут парад кораблей, артиллерийский салют, показательные выступления, гала-концерт, выставки и многое другое.
© Видео: ТРК "Звезда"

День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 28 июля. Во многих городах страны проходят торжественные мероприятия.

Жителям Севастополя мощь российских боевых кораблей продемонстрирует Черноморский флот. Многие элементы покажут впервые. Среди них, например, посадка вертолета Ка-27 на палубу движущегося фрегата и выход десантно-штурмовой лодки с составом на ходу из патрульного корабля.

Помимо парада судов горожан ждут показательные высадки десанта, смотры боевой техники, гала-концерт и зрелищные салюты.

Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России в Севастополе в этом году посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата28.07.2019, 10:01
Путин осмотрел парадную линию кораблей в Кронштадте
Дата26.07.2019, 15:55
ОКР получил приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.07.2019, 06:28
Разработчик рассказал об испытаниях «летающего радара» А-100
Дата28.07.2019, 00:00
Минобороны показало уникальные фотографии великих флотоводцев России
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Парад ВМФ 2019
10:01 Армия
Путин осмотрел парадную линию кораблей в Кронштадте
09:17 Армия
Видео
На страже Черноморского флота: в Новороссийске покажут грандиозное шоу в честь Дня ВМФ
08:58 Армия
Видео
Балтийский флот покажет свою силу в действии в День ВМФ России
08:50 Армия
Видео
Тожественный строй кораблей: как прошел парад ко Дню ВМФ во Владивостоке
08:27 Армия
Видео
Торжество ВМФ в Североморске: Северный флот в ожидании парада
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:56 В стране и мире
Видео
Угроза потопа: в реках Благовещенска вода продолжает пребывать
09:17 Армия
Видео
На страже Черноморского флота: в Новороссийске покажут грандиозное шоу в честь Дня ВМФ
08:58 Армия
Видео
Балтийский флот покажет свою силу в действии в День ВМФ России
08:57 В стране и мире
В Крыму готовы принимать рейсы из Украины
07:40 В стране и мире
«Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»: муж утонувшей актрисы Никоновой рассказал о гибели девушки
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
На Аляске начали расследование после гибели актрисы из «Брестской крепости»
Видео
Минобороны показало уникальные фотографии великих флотоводцев России
Видео
«Челюсти» со счастливым концом: чудесное спасение мальчика от акулы попало на видео
Видео
«Азов»* выведут с позиций в Донбассе после отказа подчиняться ВСУ
Видео
«Море крови»: Анита Цой рассказала подробности своей госпитализации
Видео
Бузова упала на мокрой сцене в Баку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.