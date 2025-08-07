МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет ZALA скорректировал уничтожение гаубицы М777 в Херсонской области

В ходе планового облета правобережья Днепра в Херсонской области, оператор разведывательного БПЛА ZALA выявил артиллерийское орудие противника. Получив координаты, оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» направил дрон на цель.
2025-08-07 13:19:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На правом берегу Днепра в Херсонской области расчет БПЛА ZALA из состава 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» выявил замаскированную в лесополосе американскую 155-мм гаубицу М777, после чего цель была уничтожена ударным дроном «Ланцет». Кадры боевой работы продемонстрировало Министерство обороны РФ.

Координация между разведывательным и ударным беспилотниками позволила точно поразить артиллерийское орудие ВСУ. Оператор дрона ZALA с позывным «Ворон» рассказал, что взаимодействие между двумя беспилотниками отработано до автоматизма.

«Разведчик может работать 24 на 7, то есть в любое время суток мы можем обнаружить цель. Как только происходит обнаружение цели, мы даем команду на запуск «Ланцета», - сказал он.

ZALA позволяет вести наблюдение как днем, так и ночью, вести фото- и видеофиксацию, а также выполнять задачи артиллерийской разведки и корректировки огня в режиме реального времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #ZALA
