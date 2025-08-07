МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Отряд кораблей ТОФ зашел в Магадан в ходе акции «Сила в правде - 2025»

В местном парке организуют выставку военной техники, которую смогут осмотреть все желающие, корабли будут находиться в городе до 10 августа.
Лиза Губина 2025-08-07 07:44:55
© Фото: Пресс-служба ТОФ © Видео: Пресс-служба ТОФ

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Магадан в ходе проведения патриотической акции «Сила в правде - 2025», сообщили в пресс-службе ТОФ. Магадан стал первой остановкой акции, в городе корабли пробудут до 10 августа.

Речь идет о следующем отряде - большом противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев», который произвел холостые выстрелы из салютной установки на входе в порт, большом десантном «Ослябе», корвете «Совершенный», дизель-электрической подводной лодке «Магадан» и спасательном буксире «Алатау».

В городе флот среди прочего встретили местные жительницы в национальных костюмах с хлебом и солью, а на причале командира отряда кораблей контр-адмирала Александра Шварца поприветствовал глава региона Сергей Носов.

«Мы рады представить жителям Магаданской области современные корабли Тихоокеанского флота. Уверен, что выставка вооружения и военной техники вызовет большой интерес у местного населения», — добавил Александр Шварц.

Так, основные мероприятия запланированы на 9 августа в парке «Маяк», где для осмотра жителями города и гостями разместят доставленную «Ослябей» военную технику. После корабли продолжат свой маршрут по дальневосточным регионам и сделают остановки в Петропавловске-Камчатском, Анадыре, Курильске и других населенных пунктах.

В пресс-службе подчеркнули, что акция «Сила в правде - 2025» направлена на сохранение исторической правды о Второй мировой войне и укрепление национальных ценностей. Она также напомнит о героизме тихоокеанцев, проявленном в ходе спецоперации.

По данным ТОФ, выбор Магадана как начальной точки акции символично и подчеркивает значимость единства народа и армии в защите Родины.

#армия #тоф #Магадан #сила в правде #сергей носов
