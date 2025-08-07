Штурмовики рассказали о новой тактике при боях за Константиновку

В наступлении на Константиновку наши штурмовые подразделения применили особую тактику. Под прикрытием бронетехники, которая «поливает» посадки огнем из пушек и пулеметов, бойцы рвут дистанцию и стремительно залетают в украинские траншеи. Прямого огневого контакта противник не выдерживает.

«Было страшно. Говорят, что первый бой не страшный, а второй страшный, но нет, в первом бою было страшно. Но ребята, которые рядом были, они поддерживали как могли, бодрили. Говорили, что все будет хорошо. Верил в это и вспоминал навыки, которые были получены на учениях в плане медицины, тактики и инженерки», - рассказал старший стрелок с позывным Омега.

Успешно завершить штурм можно только общими усилиями. Командование разрабатывает тактику, разведка прокладывает маршрут, а артиллерия активно подавляет огневые точки противника. Зайдя в населенный пункт наши бойцы первым делом обустраивают блиндажи, которые помогают укрыться от постоянных обстрелов со стороны врага. С помощью дронов военным доставляют питание и снаряжение.

Выкопать укрытие можно за день, но часто бойцы занимают блиндажи ВСУ, если они хорошо оборудованы и не пострадали. В таких землянках штурмовики могут провести не одну неделю, поэтому используют военную хитрость при маскировке.

«Всякие ловушки делаем. Ночью же летают с дронов сбрасывают. Берешь, недалеко наподобие блиндажа делаешь, окопную свечку ставишь, якобы там кто-то есть, а ты вот тут недалеко. Ночью прилетают, туда сбросы делают, а ты сидишь довольный, жив и здоров», - поделился командир отделения с позывным Буддист.

На Константиновском направлении после падения Часова Яра наши подразделения усилили нажим и смогли дожать фланги украинской группировки, оборонявшей позиции перед Клебан-Быкским водохранилищем. Сейчас российские войска продвигаются в районе Полтавки и Русин Яра. Кроме того, продолжаются бои в Щербиновке, перерезана дорога в Катериновку, а севернее - атаки в районе Белой Горы и Александро-Шультино.

После того, как российские войска отгоняют подальше украинских боевиков, на освобожденные территории заходят саперы. Работы у них много. На разминирование Донецкой народной республики может уйти более 50 лет. Сейчас первым делом расчищают жилую местность, а также земли, где расположены инженерные и коммунальные сети.

«Наша группа в данный момент занимается поиском и разминированием территории от взрывоопасных предметов. Это ударные дроны, артиллерийские снаряды, минометные, противотанковые, противопехотные мины», - отметил сапер с позывным Мазик.

Сегодня саперы 48-го отдельного инженерного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа обнаружили «лепестки» и противотанковые мины. Их бойцы помечают красными флажками, после чего приступают к дистанционному подрыву. Военные говорят, что работать сложнее с каждым днем, ВСУ маскируют снаряды под разные бытовые предметы.

«При тщательном осмотре обнаружили, что торчит штырь. К этому штырю примотана бутылка пластиковая, в ней находится все оставшееся содержимое. Это поражающие элементы и взрывчатое вещество. И вся эта бутылка обклеена, именно обклеена, обычной зеленой травой, кустами», - уточнил сапер с позывным Морячок.

Под палящим донецким солнцем, в полном снаряжении саперы в день очищают около двух гектаров территории. Все действия давно отработали в Мариуполе, Авдеевке, Украинске, и других городах, которые разминировали. Работают каждый день, чтобы скорее обеспечить безопасность мирному населению ДНР.