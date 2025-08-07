МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Су-35С прикрыл нанесение авиаударов по боевикам в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа Су-35С.
2025-08-07 18:26:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж российского многоцелевого истребителя Су-35С с управляемым вектором тяги выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Юг» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры с места.

Целью вылета было прикрытие действий бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что вылеты осуществляются независимо от погоды и с применением различных видов авиационного вооружения.

Ранее МО РФ сообщило о нанесении удара по военнослужащим ВСУ в опорном пункте. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Его прикрывал летчик на самолете Су-35С.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-35 #армия #МО РФ #СВО
