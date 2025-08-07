Участникам СВО вручили госнаграды в клинике академии имени Кирова

Минобороны России сообщает о вручении проходящим участникам спецоперации реабилитацию госнаград и дипломов о переподготовке. Мероприятие проводил начальник Управления военного образования Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников.

Уточняется, что церемония вручения состоялась в многопрофильной клинике Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Двенадцать выпускников получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах», а около тридцати военнослужащих, проходящих реабилитацию, получили назначения на новые воинские должности.

Награды получили более полусотни отличившихся военнослужащих. Среди них - ордена Мужества, медали «За отвагу», «За Храбрость» I и II степени, медали Жукова и Суворова. Также награжденным выдавались медали МО РФ «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени и «Участнику специальной военной операции».

Помимо этого отмечено, что большей части награждаемых присвоили очередные воинские и первые офицерские звания.

Ранее сообщалось, что Муравлянников вручил участникам спецоперации документы о профобразовании в госпитале имени Мандрыка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.