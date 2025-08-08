Минувшей ночью над Россией уничтожили 30 украинских БПЛА

На регионами России уничтожили 30 украинских беспилотников за ночь, говорится в утренней сводке Минобороны РФ. В субъектах работали дежурные средства ПВО.

Дроны ликвидировали в период с 0.20 до 05.40 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Так, наибольшее число БПЛА ликвидировали в Ростовской области - девять аппаратов. Еще восемь сбили над Республикой Крым, шесть - Саратовской областью, пять - Брянской.

Также еще по одному беспилотнику уничтожили в Белгородской и Волгоградской областях, добавили в министерстве.

Накануне утром в Минобороны сообщали о 82 перехваченных и уничтоженных дронах. ПВО в том числе работала над Азовским и Черным морями.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.