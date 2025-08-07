ПВО уничтожила 82 украинских дрона в небе над Россией за ночь

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 82 украинских беспилотника в небе над регионами нашей страны, сообщили в Минобороны России. Дроны ликвидировали в период с 23:30 до 06:10.

Так, наибольшее число БПЛА сбили над Азовским морем и Крымом - 31 и 11 соответственно, еще восемь - над Черным морем. Также десять дронов ликвидировали в Ростовской области, и девять - в Краснодарском крае, уточнили в ведомстве.

Еще семь уничтожили над территорией Волгоградской области, четыре - Белгородской, и по одному в Курской и Орловской областях, следует из утренней сводки Минобороны.

Накануне утром в ведомстве сообщали о 51 сбитом беспилотнике противника в ночь на среду, 6 августа.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.