Один из самых мощных участников парада: главное о крейсере «Маршал Устинов»
Предназначение этого великого корабля - уничтожение авианосных групп противника.
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Зрители Главного военно-морского парада, который пройдет в это воскресенье, 28 июля, увидят больше 40 кораблей, катеров и подводных лодок.
Один из самых мощных участников парада - крейсер «Маршал Устинов». Его предназначение - уничтожение авианосных групп противника.
Водоизмещение «Маршала Устинова» составляет 11280 тонн, длина - 186,5 метров, высота - 42,5 метра, а скорость - 32 узла.
На вооружении крейсера состоит корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковых установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».