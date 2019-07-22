ПЗРК «Игла» и пулеметы «Корд»: все о минном тральщике «Иван Антонов»

Ко Дню ВМФ на сайте Минобороны появился новый интерактивный раздел. Проект посвящен Главному военно-морскому параду, который пройдет на всех флотах страны - от Балтийска до Владивостока.

Основные торжества по традиции состоятся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. На сайте представлена полная программа праздника. Проект дополнен мультимедийными материалами с предыдущего парада и удобен для доступа с мобильных устройств.

Всего во время Главного военно-морского парада зрители увидят больше 40 кораблей, катеров и подводных лодок. Одним из них станет минный тральщик «Иван Антонов» - головной в серии кораблей проекта 12700.

Предназначение этого тральщика - поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

На вооружении «Ивана Антонова» стоят 30-миллиметровые установки АК-306, 12,7-миллиметровые пулеметы «Корд», ПЗРК «Игла» и тральное оборудование.

Также на вооружении тральщика находится безэкипажный катер для действий на удалении до 10 км от корабля.

Водоизмещение «Ивана Антонова» составляет 620 тонн, длина - 51,75 метра, а ширина - 10,2 метра, скорость полного хода тральщика - 16, 5 узлов. Корпус корабля полностью изготовлен из цельного стеклопластика.