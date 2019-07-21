Кронштадт, Невский и «Зенит-арена» с высоты полета Ту-142: экслюзивные кадры

«Звезда» публикует видео с репетиции воздушной части парада ко Дню ВМФ РФ, который состоится уже в следующее воскресенье, 28 июля.

На зрелищных кадрах видны не только основные участники будущего парада - самолеты Ил-38, Ту-142, А-50, Су-27 и другие представители морской авиации. С борта одного из участников строя - противолодочного самолета Ту-142 - открылись живописные виды на достопримечательности Петербурга и Кронштадта - Невский проспект, Эрмитаж, «Зенит-арену», Главный военно-морской собор и другие.

Летчики в составе колонны движутся, соблюдая строго определенную дистанцию между друг другом на высоте не более 400 метров.

За неделю пройдет еще несколько таких тренировочных полетов российской морской авиации.

Ранее «Звезда» публиковала кадры репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ, снятые с земли.