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Главком ВМФ провел первую дневную совместную тренировку Главного военно-морского парада

Лина Давыдова
18:00 21.07.2019
Главком ВМФ провел первую дневную совместную тренировку Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Главком ВМФ провел первую дневную совместную тренировку Главного военно-морского парада
© Фото: Минобороны России

Под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в акватории Невы в Санкт-Петербурге и в акватории Кронштадтского рейда состоялась первая дневная совместная тренировка прохождения боевых кораблей-участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В тренировке принимала участие и морская авиация. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту.

© Минобороны России

В связи с проведением тренировки на реке Неве были разведены мосты.

Главком ВМФ России в этот день совершил поездку в Кронштадт, где состоялось прохождение свыше десяти кораблей ВМФ, которые будут принимать участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. Евменов совершил обход парадной линии и проверил ход проведения дневной тренировки прохождения кораблей в соответствии с установленным хронометражем и сценарием парада.

Среди кораблей, которые участвовали в прохождении парадного строя на Кронштадтском рейде, большой десантный корабль «Минск», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», малый ракетный корабль «Ливень», патрульный корабль «Василий Быков».

Затем Евменов прибыл в Санкт-Петербург. Там он проверил корабли статической линии парада, отшвартованные в назначенных точках на участке Невы от Благовещенского моста до Петропавловской крепости. С набережной на Сенатской площади главком ВМФ изучил прохождение парадного строя кораблей в составе тактических групп. В прохождении на Неве принимали участие малые ракетные корабли, новейшие корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера, а также группа артиллерийских катеров Каспийской флотилии.

В ходе сводной дневной тренировки на Неве и в акватории отрабатывались интервалы движения между кораблями, выполнение экипажами кораблей и катеров задачи поддержания заданной скорости и удержания кораблей на заданном курсе при следовании их по фарватеру Невы. Проверялись организация связи с кораблями и передача и соблюдение мер навигационной безопасности.

© Минобороны России

В рамках совместной тренировки была проверена слаженность действий парадной группы морской авиации в ходе полета по утвержденному маршруту парада и выучка пешей парадной колонны.

«Военные моряки показали хорошую морскую выучку и профессионализм. Особое внимание уделяется способностям экипажей кораблей удерживать линию, заданную скорость хода и точность маневра. Отдельные шероховатости, которые были заметны лишь специалистам, безусловно, будут устранены при последующих тренировках и репетициях», - отметил Евменов по итогам совместной тренировки.

Он также добавил, что на Главном военно-морском параде будут представлены и корабли дальней морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто, и корабли морской зоны.

Евменов выразил уверенность в том, что все зрители парада испытают гордость за Военно-Морской Флот, который «был и есть океанским и способным решать сложнейшие задачи во всех широтах».

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также с праздничным салютом пройдет 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии будут задействованы более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

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