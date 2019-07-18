Минобороны опубликовало кадры предполетной подготовки боевых вертолетов

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором техники подразделений армейской авиации ЮВО готовят к проведению боевых вылетов вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ка-52.

В сообщении пресс-службы ЮВО говорится, что всего более 50 вертолетов частей армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа задействовано в ходе плановой проверки боевой готовности войск округа.

«Поднятые по сигналу учебной тревоги соединения и воинские части ЮВО приступили к совершению маршей в районы развертывания полевых подвижных пунктов управления. В движении колонны военной техники сопровождают вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ми-8АМТШ, Ка-52, а также беспилотные летательные аппараты», - сказано также в сообщении.

Отмечается, что армейская авиация обеспечивает воздушное прикрытие от вероятных ударов условного противника и ведение разведки маршрутов движения механизированных колонн.