Военные медики проводят вакцинацию в пострадавшем от наводнения Тулуне

Российские военные продолжают оказывать помощь жителям города Тулуна Иркутской области, наиболее пострадавшем от паводка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Врачебно-сестринской бригадой провели довакцинацию гражданского населения, а также 24 ребенку было проведено фагирование бактериофагом дизентерийным», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на базе фельдшерско-акушерского пункта консультативный прием провели терапевт, травматолог, хирург, дерматовенеролог, лор-врач.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.

Напомним, проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда стягиваются силы и средства спасателей.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает тысячи человек. Они эвакуируют пострадавших, обеспечивают их питанием, оказывают поддержку гражданским службам, проводят исследование местности и разбор завалов.

Кроме того, в Тулун прибыла мобильная биолаборатория 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ для выявления опасных инфекций.